دعت وزارة الداخلية البحرينية في مقطع فيديو مصور، كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحزمة من الإجراءات والتدابير الاستباقية، وذلك في ظل ما وصفته بـ “ظروف استثنائية غير مسبوقة” تمر بها البلاد، مشددة على أهمية الاستعداد الأمثل للتعامل مع أي حالات طوارئ محتملة.

وتضمنت التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة دعوة صريحة للجمهور بضرورة الحفاظ على خزانات وقود مركباتهم ممتلئة قدر الإمكان، والحرص الدائم على إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة بالكامل لتسهيل عمليات التواصل وتلقي التحديثات والتعليمات.

كما شددت الوزارة على أهمية تجهيز والاحتفاظ بـ “حقيبة طوارئ” جاهزة في متناول اليد، موضحة أن الحقيبة يجب أن تحتوي على المستلزمات الحيوية الأساسية، والتي تشمل كميات كافية من المياه والأطعمة، وحقيبة إسعافات أولية متكاملة، بالإضافة إلى مصباح يدوي وبطاريات احتياطية.