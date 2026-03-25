إيران تطلق صاروخًا باتجاه محطة طاقة إسرائيلية في منطقة الخضيرة

كتب : وكالات

03:45 م 25/03/2026 تعديل في 04:06 م

إيران تطلق صاراخًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ قرب محطة توليد الكهرباء في الخضيرة بالأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الرقابة الإسرائيلية منعت نشر موقع سقوط الصاروخ في الخضيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إيران أطلقت، مساء الأربعاء، مجموعة من الصواريخ انتهت بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمنطقة الخضيرة بالقرب من شركة الطاقة الإسرائيلية.

الهجوم على البنية التحتية

وأفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في بيان لها، بأنه "لم تتعرض البنية التحتية التابعة لها لأي أضرار". وقال مصدر رفيع في جيش الاحتلال لـ"هآرتس"، قبل يومين، إن إيران تحاول استهداف البنى التحتية المدنية.

وأوضح المصدر للصحيفة العبرية أن الصاروخ الذي أُطلق على منطقة الخضيرة سقط في منطقة مفتوحة بمحيط المحطة. أما الصواريخ الأخرى في الدفعة، فقد تم اعتراضها، وسقطت شظايا الاعتراض في أم الفحم وموديعين عيليت غرب القدس.

وذكرت نجمة داوود الحمراء أنه حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات.

استئناف إطلاق الصواريخ

ومنذ قليل، أعلن التلفزيون الإيراني استئناف إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق سلطات الاحتلال إنذارًا مبكرًا في وسط إسرائيل والجليل ومناطق في حيفا، بعد رصد صواريخ قادمة من طهران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية عبرية، إن صفارات الإنذار دوت في أرجاء تل أبيب، حيث سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع انفجارات متتالية ضخمة في وسط إسرائيل، إلى جانب سقوط شظايا صواريخ في منطقة موديعين غربي القدس.

ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق إنذار مبكر جديد في وسط وشمال إسرائيل، بالإضافة إلى تجدد إطلاق الصواريخ من إيران نحو وسط إسرائيل، مشددة على ضرورة البقاء في الملاجئ.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
حوادث وقضايا

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

حكم قضائي عاجل ضد التيك توكر "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش

أخبار

المزيد

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟