أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ قرب محطة توليد الكهرباء في الخضيرة بالأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الرقابة الإسرائيلية منعت نشر موقع سقوط الصاروخ في الخضيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إيران أطلقت، مساء الأربعاء، مجموعة من الصواريخ انتهت بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بمنطقة الخضيرة بالقرب من شركة الطاقة الإسرائيلية.

الهجوم على البنية التحتية

وأفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في بيان لها، بأنه "لم تتعرض البنية التحتية التابعة لها لأي أضرار". وقال مصدر رفيع في جيش الاحتلال لـ"هآرتس"، قبل يومين، إن إيران تحاول استهداف البنى التحتية المدنية.

وأوضح المصدر للصحيفة العبرية أن الصاروخ الذي أُطلق على منطقة الخضيرة سقط في منطقة مفتوحة بمحيط المحطة. أما الصواريخ الأخرى في الدفعة، فقد تم اعتراضها، وسقطت شظايا الاعتراض في أم الفحم وموديعين عيليت غرب القدس.

وذكرت نجمة داوود الحمراء أنه حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات.

استئناف إطلاق الصواريخ

ومنذ قليل، أعلن التلفزيون الإيراني استئناف إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق سلطات الاحتلال إنذارًا مبكرًا في وسط إسرائيل والجليل ومناطق في حيفا، بعد رصد صواريخ قادمة من طهران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية عبرية، إن صفارات الإنذار دوت في أرجاء تل أبيب، حيث سُمع دوي انفجارات في وسط إسرائيل.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع انفجارات متتالية ضخمة في وسط إسرائيل، إلى جانب سقوط شظايا صواريخ في منطقة موديعين غربي القدس.

ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق إنذار مبكر جديد في وسط وشمال إسرائيل، بالإضافة إلى تجدد إطلاق الصواريخ من إيران نحو وسط إسرائيل، مشددة على ضرورة البقاء في الملاجئ.