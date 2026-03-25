علنت وزارة الدفاع العراقية مقتل سبعة جنود وإصابة 13 آخرين في قصف جوي استهدف موقع الحبانية العسكري بمحافظة الأنبار 120 كم غربي بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم :"تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع صباح اليوم إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها

رمي بمدفع الطائرة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من مقاتلينا وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني ومازال البحث جاريا من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث".

وأشارت إلى أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها" .

و أكدت أن "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، لكونها

تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين".

وقالت الوزارة "إن هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه".

وأضافت أنها" تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة.