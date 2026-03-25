مقتل وإصابة 20 جنديا عراقيا بقصف استهدف مركزا طبيا عسكريا غربي بغداد

كتب : د ب أ

10:58 ص 25/03/2026

علنت وزارة الدفاع العراقية مقتل سبعة جنود وإصابة 13 آخرين في قصف جوي استهدف موقع الحبانية العسكري بمحافظة الأنبار 120 كم غربي بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم :"تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع صباح اليوم إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها
رمي بمدفع الطائرة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من مقاتلينا وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني ومازال البحث جاريا من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث".

وأشارت إلى أن "هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها" .

و أكدت أن "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، لكونها
تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين".

وقالت الوزارة "إن هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه".

وأضافت أنها" تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

قصف موقع الحبانية وزارة الدفاع العراقية محافظة الأنبار استهداف منشآت طبية ضحايا الجيش العراقي الحرب على إيران إيران وأمريكا

