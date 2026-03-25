خوفا من عدم مغادرتهم.. أستراليا تمنع دخول الإيرانيين حاملي تأشيرات السياحة

كتب : وكالات

10:54 ص 25/03/2026

استراليا

قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، إن الحكومة ستوقف مؤقتًا دخول الإيرانيين الحاصلين على تأشيرات زيارة، اعتبارًا من يوم الخميس ولمدة ستة أشهر، مبررًا القرار بأن الزوار المؤقتين من إيران قد يكونون "غير قادرين أو غير راغبين في مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم".

وأوضح الوزير، أن بعض الإيرانيين سيُسمح لهم بالسفر إلى أستراليا، مثل الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد أو من لديهم أزواج أو أبناء داخل البلاد.

وأضاف: "تتحرك الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية في ظل ظروف عالمية سريعة التغير".

وبحسب الوزير، فإن نحو 7 آلاف إيراني يحملون تأشيرات زيارة إلى أستراليا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت أستراليا حق اللجوء السياسي لسبعة أعضاء من فريق كرة القدم النسائي الإيراني، قبل أن يتراجع خمسة منهم عن قرارهم ويتخلوا عن طلب اللجوء.

من جانبه، وصف السيناتور ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم شؤون الهجرة في حزب الخضر الأسترالي، القرار بأنه "قاسٍ وغير عادل"، معتبرًا أنه يهدف إلى منع الإيرانيين من تقديم طلبات لجوء داخل الأراضي الأسترالية، كما حدث مع لاعبات المنتخب الإيراني.

وأضاف: "الغالبية العظمى من طالبي اللجوء من الدول السلطوية يسعون للحصول على تأشيرة أولًا ثم يتقدمون بطلب اللجوء بعد وصولهم".

وأشار إلى أن أعداد التأشيرات الإنسانية التي تُمنح من خارج أستراليا للإيرانيين "ضئيلة للغاية"، لأن ذلك قد يجعلهم أهدافًا واضحة للحكومة الإيرانية.

