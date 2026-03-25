شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، مصاحبة بموجة صقيع شديدة دون التأثير على حركة السير.

كان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس، القادمين.

يأتي ذلك في ظل ما تشير إليه تقارير هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشمل رياحًا شديدة وأتربة وأمطارًا متفاوتة الشدة.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بربط غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع المتابعة اللحظية للأحوال الجوية، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب إعداد تقارير دورية كل ساعتين لرصد الموقف العام ومتابعة حالة المرافق والخدمات.

وفي السياق أصدر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا تحذيريًا وصفه بغير المسبوق بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، واصفًا ما ستشهده البلاد بـ"الانقلاب الجوي الكامل".

وأشار إلى أن مصر تقترب من ذروة أقوى حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ سنوات، ناتجة عن تعمق منخفض قطبي "ثقيل جدًا" يفرض سيطرته على الأجواء بدءًا من مساء أمس الثلاثاء.

وأشار فهيم إلى أن الثلاثاء شهد ما يُسمى بـ"الخداع الجوي"، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل نسبي لتسجل القاهرة 23 درجة مئوية، وأسوان 33 درجة مئوية، إلا أن هذا الهدوء يسبق عاصفة من التغيرات الحادة؛ فمع حلول المساء بدأت الحرارة في الانخفاض المفاجئ والسريع، لتتحول الأجواء إلى باردة جدًا على أغلب أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومناطق من جنوب الصعيد.

المنخفض القطبي

وحذر رئيس مركز معلومات المناخ من أن الضربة الحقيقية للمنخفض القطبي ستصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء، حيث ستتحول الأمطار العادية إلى سيول في بعض المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات "البَرَد".

وأشار إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تُصنَّف كحالة "نادرة" من حيث شدة التعمق وسرعة التحول من الدفء إلى البرودة القارسة.

نصائح هامة بشأن الطقس السئ

ووجه نصائح للمزارعين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل من الرياح الشديدة والسيول المتوقعة، لتقليل حجم الخسائر التي قد تنجم عن هذا الاضطراب الجوي العنيف.

وقال: تأجيل أي معاملات زراعية مثل الري والتسميد والتقليع، وفتح المصارف فورًا، خصوصًا في زراعات القمح والفراولة والبصل والبطاطس.

كما وجه نصائح خاصة للمسافرين ومرضى الحساسية بتجنب السفر بين المحافظات أثناء العواصف الترابية، وارتداء كمامات واقية عند الخروج، خاصة لمرضى الحساسية والربو.