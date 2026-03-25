كشفت مصادر مُطلعة، عن ملامح خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب مع إيران، تقوم على اتفاق من 15 نقطة يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وفرض قيود مشددة، وسط مخاوف إسرائيلية من تمرير اتفاق سريع دون حسم القضايا الأساسية.

وأكدت المصادر، أن هناك آلية يعمل عليها مستشارا ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموجبها سيتم الإعلان عن وقف إطلاق نار لمدة شهر، يتم خلاله التفاوض على اتفاق من 15 نقطة، مشابه لما جرى في غزة ولبنان.

ووفقًا للآلية، سيتم فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني إلى جانب شروط مشددة أخرى، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستوافق.

ورغم أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بعدم التوقع، فإن التوجه الذي يثير القلق في إسرائيل هو سعي سريع من جانب الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ما خطة ترامب لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؟

وقال 3 مصادر مطلعة، إن هناك بالفعل آلية يعمل عليها مستشارا ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بموافقته، تقوم على إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر، يتم خلاله التفاوض على اتفاق يتضمن 15 نقطة، يشبه إلى حد كبير ما حدث في غزة ولبنان.

كما تم الكشف عن وثيقة النقاط الـ15 التي قُدمت لإيران، وتشمل مطالب الولايات المتحدة من إيران وهي: "التخلي عن القدرات النووية التي تم تطويرها حتى الآن، والالتزام بعدم السعي مطلقًا لامتلاك سلاح نووي، وعدم تخصيب أي مواد نووية داخل الأراضي الإيرانية، وتسليم جميع المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه".

كما تشمل نقاط الوثيقة، إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها، وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى المعلومات داخل إيران، والتخلي عن سياسة الوكلاء، ووقف تمويل وتسليح الفصائل في المنطقة، والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا كممر بحري حر دون عوائق.

وتشمل الوثيقة اتخاذ قرار بشأن مشروع الصواريخ لاحقًا، مع فرض قيود على العدد والمدى، وحصر استخدام القدرات العسكرية في أغراض الدفاع الذاتي فقط.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن تلقيه "بادرة حُسن نية" من المفاوضين الإيرانيين، وصفها بـ "الهدية اللغز" التي وصلت اليوم، بـ "قيمة مالية ضخمة جدا" تتعلق بقطاع النفط.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لقد قدموا لنا هدية وصلت اليوم، وهي هدية ضخمة جدا وتُقدر قيمتها بمبالغ طائلة، لن أخبركم ماهيتها الآن، لكنها بمثابة جائزة كبرى ومهمة للغاية".

السر في "مضيق هرمز"

أوضح ترامب، أن هذه الهدية تتعلق بقطاع "النفط والغاز" وتدفق الإمدادات عبر "مضيق هرمز"، الممر المائي الاستراتيجي الذي توقف العمل فيه فعليا خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة دليل على جدية المفاوضين الإيرانيين في تنفيذ وعودهم، قائلا: "لقد منحونا إياها كما وعدوا، وهذا يعني شيئا واحدا بالنسبة لي: نحن نتعامل مع الأشخاص المناسبين، فهم الوحيدون القادرون على فعل ذلك".

وكانت بعثة إيران في الأمم المتحدة، أعلنت عن موافقة طهران على مرور السفن غير العدائية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحًا وأن حركة الملاحة البحرية فيه لم تتوقف.

وأشارت البعثة إلى أن استمرار العبور البحري يخضع للإجراءات الضرورية والظروف الناتجة عن النزاع الجاري.

وأكدت البعثة، في بيانها، التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة وأمن الأنشطة البحرية في مناطقها، بما يشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان.