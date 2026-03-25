الجمهوريون يسقطون مشروعًا لإلزام ترامب بموافقة الكونجرس قبل ضرب إيران

كتب : محمد أبو بكر

03:38 ص 25/03/2026

الكونجرس الأمريكي

رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مجددًا مشروع قرار يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي ضد إيران.

وصوّت مجلس الشيوخ بنتيجة 47 مقابل 53 لإسقاط المشروع، إذ انضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح تمريره، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين لعرقلته، بحسب سي إن إن.

تُعد هذه المرة الثالثة منذ اندلاع الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران التي يدفع فيها الديمقراطيون نحو تصويت غير ناجح بشأن صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران.

تعهد الديمقراطيون بمواصلة طرح هذه التصويتات حتى يدلي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث بشهادتهما علنًا أمام الكونجرس بشأن إيران.

ولم يعقد الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون، حتى الآن، أي جلسات رقابة علنية بشأن الصراع، رغم عقد جلسات مغلقة لأعضاء المجلس.

وحتى في حال تمرير المشروع، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة داخل الكونجرس، إذ كان سيتعين عليه اجتياز عملية تعديل كاملة في مجلس الشيوخ قبل الانتقال إلى مجلس النواب، ثم مواجهة احتمال استخدام الرئيس حق النقض "الفيتو"، والذي يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوزه.

