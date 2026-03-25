لبنان: السفير الإيراني شخص غير مرغوب فيه.. ومهلة لمغادرته البلاد

أعلنت لبنان، أن محمد رضا شيباني السفير الإيراني، شخصًا غير مرغوب فيه.

قال يوسف رجي، وزير الخارجية عبر منصة "إكس"، إنه تم منح شيباني مهلة حتى يوم الأحد لمغادرة الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الوزارة لاحقًا، أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وطهران، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه ينسق مع حزب الله، وهو ميليشيا لبنانية قوية وتنظيم سياسي يرتبط بعلاقات وثيقة مع طهران، ونزح أكثر من مليون شخص من جنوب لبنان خلال الحرب، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة.