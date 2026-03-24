إعلام عبري: صاروخ إيراني يضرب وسط إسرائيل

كتب : وكالات

10:17 م 24/03/2026

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر بأن إيران أطلقت صاروخًا يحمل رأسًا عنقوديًا باتجاه وسط إسرائيل.
وأكد الإسعاف الإسرائيلي، عن وقوع مصابين في مناطق متفرقة ضمن منطقة تل أبيب الكبرى.
من جانبه، ذكر موقع "واللا" ورود بلاغات عن سقوط رؤوس متفجرة في مدينتي بني براك وبتاح تكفا وسط إسرائيل.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانهيار جزء من مبنى في بني براك ضمن تل أبيب الكبرى إثر قصف صاروخي إيراني.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر إصابة 7 إسرائيليين في مدينة بني براك وسط إسرائيل.
إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة 79 من عمليات "الوعد الصادق 4" تجاه الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط.

