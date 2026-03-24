أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان، جدلا واسعا بسبب العديد من منشوراته التي يطالب فيها دول الخليج بتوثيق العلاقات مع إسرائيل والدول الغربية.

وطالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان، دول الخليج العربي وسكانها بتوثيق العلاقات مع إسرائيل في ظل الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة الأخرى.

وقال المسؤول الإماراتي في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "يا أهل الخليج العربي.. وثقوا التعاون مع إسرائيل.. نصيحة.. لا خير في دول المنطقة البتة".

يا أهل الخليح العربي...وثقوا التعاون مع اسرائيل..نصيحة..لا خير في دول المنطقة البته. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 24, 2026

وفي منشور آخر، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل من الهجوم على إيران، من أجل القضاء على آلات دمار صُنعت للهيمنة الفارسية على المنطقة.

وقال المسؤول الإماراتي، إن هذه الحرب أثبتت أن الدول الغربية هي الدول الصديقة، وأن من نسميهم بالشقيقة منشقة عنا في الواقع، إلا الدول الملكية التي تنسجم معنا وتشعر بمشاعرنا.

وفي تغريدة أخرى، قال: "سلاحنا لا نشتريه من الدول العربية... حاجتنا الضرورية ليست عند من يطلقون على أنفسهم عربًا... حاجتنا لدى الأمم المتحضرة التي تملك حاجات العصر الحديث".

كما طالب بتغيير التعامل مع الدول العربية، قائلًا: "نتعامل مع بقية الدول العربية معاملة السلام عليكم وعليكم السلام... تعاملني بطيب أهلًا وسهلًا... تقاطعني... انقلع".