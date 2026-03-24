كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تفاصيل الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" أثناء تواجدها في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج تقرير للبنتاجون، اليوم الثلاثاء، يؤكد أن حاملة الطائرات جيرالد فورد تتراوح أضرارها بين الخطيرة والبسيطة.

وأكدت البنتاجون، أن من بين المخاوف عدم وجود بيانات اختبار لتقييم الملاءمة التشغيلية لحاملة الطائرات.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن هناك مخاوف بشأن كفاءة نظام إطلاق الطائرات النفاثة واستعادتها على متن حاملة الطائرات فورد.

وذكر التقرير المنسوب لـ"البنتاجون"، أن هناك مخاوف بشأن قدرة حاملة الطائرات فورد على مواصلة العمل في حال تعرُّضها لنيران العدو.

كما أكدت البنتاجون، أن حاملة الطائرات فورد تعاني مشكلات أعمق بكثير من تأثيرات حريق في غرفة غسيل الملابس.

ولفت البنتاجون، أن هناك مخاوف بشأن قدرة أنظمة حاملة الطائرات فورد لا سيما نظام إطلاق الطائرات والرادارات.