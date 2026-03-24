خوفا من خسارتها.. أضرار الحاملة جيرالد فورد تجبر البنتاجون على سحبها من المنطقة

كتب : عبدالله محمود

06:51 م 24/03/2026

البنتاجون

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تفاصيل الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" أثناء تواجدها في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج تقرير للبنتاجون، اليوم الثلاثاء، يؤكد أن حاملة الطائرات جيرالد فورد تتراوح أضرارها بين الخطيرة والبسيطة.

وأكدت البنتاجون، أن من بين المخاوف عدم وجود بيانات اختبار لتقييم الملاءمة التشغيلية لحاملة الطائرات.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن هناك مخاوف بشأن كفاءة نظام إطلاق الطائرات النفاثة واستعادتها على متن حاملة الطائرات فورد.

وذكر التقرير المنسوب لـ"البنتاجون"، أن هناك مخاوف بشأن قدرة حاملة الطائرات فورد على مواصلة العمل في حال تعرُّضها لنيران العدو.

كما أكدت البنتاجون، أن حاملة الطائرات فورد تعاني مشكلات أعمق بكثير من تأثيرات حريق في غرفة غسيل الملابس.

ولفت البنتاجون، أن هناك مخاوف بشأن قدرة أنظمة حاملة الطائرات فورد لا سيما نظام إطلاق الطائرات والرادارات.

إجازة بالمدارس بسبب الطقس غدًا.. هل يتكرر سيناريو 2020؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
الرياح تزيد النيران اشتعالاً.. إصابة 3 أشخاص في حريق بزراعات مطلة على نيل
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟

