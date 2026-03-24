أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها فرص لتساقط حبات البرد على محافظات:

مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الغربية - المنوفية - الشرقية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار المتوقع حدوثها خلال هذه الفترة، قد تصل حد السيول لفترة متقطعة على مناطق من محافظات:

- سيناء - شمال محافظة البحر الأحمر - خليجي السويس والعقبة.

فرص أمطار متوسطة قد تغزر ورعدية على عدد من المحافظات

ولفتت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع ساعات النهار، وقد تكون رعدية أحيانا، وقد يصاحبها فرص تساقط حبات البرد على محافظات:

- القاهرة الكبرى - مدن القناة - الفيوم - بني سويف - المنيا.

ونوهت إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات:

- وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية مع تراجع درجات الحرارةولفتت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 : 50 كم/س، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ثلاث إلى أربع درجات.