إعلان

مقتل شخصين إثر انفجار وقع في شبه جزيرة القرم

كتب : د ب أ

11:15 ص 24/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين إثر وقوع انفجار كبير، ليلا، في مبنى سكني بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا والمطلة على البحر الأسود.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول المعين من جانب موسكو، عبر تطبيق "تليجرام": "أُصيب ثمانية أشخاص آخرون، ويقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف أن التحقيق جار لمعرفة سبب وقوع الانفجار.

وذكرت السلطات أن جزءا من المبنى في سيفاستوبول انهار بسبب قوة الانفجار، كما لحقت أضرار بمبنى مجاور وتم إخلاؤه.

ولم يتضح بصورة أولية ما إذا كانت هجمات المسيّرات الأوكرانية ليلا على شبه جزيرة القرم هي المسؤولة عن وقوع الانفجار.

جدير بالذكر أن سيفاستوبول تعتبر مدينة ساحلية استراتيجية تضم عددا من القواعد العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان