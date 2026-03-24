مقتل شخصين إثر انفجار وقع في شبه جزيرة القرم

كتب : د ب أ

أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين إثر وقوع انفجار كبير، ليلا، في مبنى سكني بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا والمطلة على البحر الأسود.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول المعين من جانب موسكو، عبر تطبيق "تليجرام": "أُصيب ثمانية أشخاص آخرون، ويقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف أن التحقيق جار لمعرفة سبب وقوع الانفجار.

وذكرت السلطات أن جزءا من المبنى في سيفاستوبول انهار بسبب قوة الانفجار، كما لحقت أضرار بمبنى مجاور وتم إخلاؤه.

ولم يتضح بصورة أولية ما إذا كانت هجمات المسيّرات الأوكرانية ليلا على شبه جزيرة القرم هي المسؤولة عن وقوع الانفجار.

جدير بالذكر أن سيفاستوبول تعتبر مدينة ساحلية استراتيجية تضم عددا من القواعد العسكرية.