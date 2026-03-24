أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي، وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية استهدفت مقرا تابعا للحشد داخل قاعدة الحبانية في المحافظة.

قال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز": إن القصف استهدف مقرا في منطقة الهضبة داخل قاعدة الحبانية، يُستخدم من قبل قائد عمليات حشد الأنبار سعد داوي، مما أسفر عن مقتله وعدد من المسؤولين ومرافقيه.

أضاف المصدر، أن مصير مدير استخبارات الحشد في شرق الأنبار، إلى جانب مسؤول آخر، لا يزال مجهولا حتى الآن، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف كان مباشرا ووقع لحظة انعقاد اجتماع داخل المقر.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وتداعياتها على جميع دول المنطقة، ومن ضمنها الجمهورية العراقية التي تشهد هجمات نحو القواعد الأمريكية فيها، وفقا لروسيا اليوم.