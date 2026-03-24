إعلان

مقتل قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار وعدد من مرافقيه بغارة أمريكية

كتب : مصراوي

02:59 ص 24/03/2026

سعد دواي البعيجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي، وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية استهدفت مقرا تابعا للحشد داخل قاعدة الحبانية في المحافظة.

قال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز": إن القصف استهدف مقرا في منطقة الهضبة داخل قاعدة الحبانية، يُستخدم من قبل قائد عمليات حشد الأنبار سعد داوي، مما أسفر عن مقتله وعدد من المسؤولين ومرافقيه.

أضاف المصدر، أن مصير مدير استخبارات الحشد في شرق الأنبار، إلى جانب مسؤول آخر، لا يزال مجهولا حتى الآن، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف كان مباشرا ووقع لحظة انعقاد اجتماع داخل المقر.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وتداعياتها على جميع دول المنطقة، ومن ضمنها الجمهورية العراقية التي تشهد هجمات نحو القواعد الأمريكية فيها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان