السفارة الأمريكية في لبنان تبدي استعدادها لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة المنطقة

كتب : مصراوي

11:49 م 23/03/2026

السفارة الأمريكية في لبنان تبدي استعدادها لمساعدة

بيروت (أ ش أ)

أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، داعيةً المواطنين الأمريكيين إلى "اتخاذ قراراتهم بشأن السلامة الشخصية بناءً على المستجدات".

وذكرت السفارة، في تدوينة لها عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين، أن الحكومة الأمريكية مستعدة لمساعدة رعاياها الراغبين في مغادرة المنطقة، من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات السفر المتاحة.

وأضافت السفارة: "تُسيّر شركة طيران الشرق الأوسط حاليًا رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري في بيروت.. ويُنصح الأمريكيون بشدة بالتفكير في السفر على متن إحدى هذه الرحلات إذا كانوا يعتقدون أن السفر آمن".

السفارة الأمريكية لبنان الشرق الأوسط الحرب على إيران الهجمات الإيرانية

