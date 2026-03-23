استدعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة أحزاب الائتلاف الحكومي لعقد اجتماع "طارئ" خلال الساعة القادمة، لبحث تطورات "المباحثات السرية" بين واشنطن وطهران.

اجتماع "سري" عاجل

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لم يتم إبلاغ المشاركين بجدول أعمال الاجتماع أو القضية المطروحة للنقاش، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تُشير بقوة إلى أن "الملف الإيراني" هو المحرك الأساسي، خاصة مع وجود أنباء حول مفاوضات واتصالات متقدمة تقودها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق محتمل مع طهران.

إلغاء مفاجئ لبيان الجيش

وفي تطور لافت يعكس حالة "الارتباك" أو "السرية" في الأروقة الأمنية، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ عن إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا مساء اليوم الإثنين.

وبينما لم يُقدّم الجيش سببا رسميا للإلغاء، رجحت المصادر أن يكون القرار مرتبطا بالتطورات الدبلوماسية المتسارعة بين "أمريكا وإيران"، واحتمالية توصل الطرفين إلى تفاهمات تفرض واقعا جديدا في المنطقة.

رؤية مشتركة لـ "جني الثمار"

في غضون ذلك، كشف بنيامين نتنياهو، عن كواليس اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا وجود "رؤية مشتركة" بين واشنطن وتل أبيب لاستثمار ما وصفه بـ "إنجازات الحرب" وتحويلها إلى اتفاق سياسي مع طهران.

وأوضح نتنياهو، أن المباحثات ركزت على سُبل استغلال التطورات الميدانية الحالية للوصول إلى صيغة تحقق أهداف المرحلة وتعزز الاستقرار في المنطقة.

المكاسب السياسية بدلا من التصعيد

أشار نتنياهو، إلى أن الفكرة المطروحة حاليا ترتكز على تحويل نتائج المواجهة العسكرية إلى "مكاسب سياسية" عبر اتفاق شامل، كبديل لاستمرار التصعيد العسكري المفتوح، مشددا في الوقت ذاته على أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يضمن بشكل كامل "المصالح الحيوية" لإسرائيل.

ترامب: طهران أبدت "جدية غير مسبوقة"

وفي سياق متصل، صرح دونالد ترامب، بأن الجانب الإيراني أبدى "جدية غير مسبوقة" في المسار التفاوضي الأخير، لافتا إلى إمكانية التوصل إلى "اتفاق أوسع" يتجاوز الملف النووي ليشمل ملفات إقليمية متعددة، وهو ما يعكس تحولا جذريا في مسار الأزمة بين طهران وواشنطن.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.