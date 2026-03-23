أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ماضية في تحقيق أمنها القومي، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق مع إيران أو عبر مواصلة العمليات العسكرية، مشددا على أن النتيجة في كلا الحالتين ستجعل أمريكا والعالم "أكثر أمانًا" في المستقبل القريب.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل بشكل ممنهج على تفكيك قدرات النظام الإيراني التي تمثل تهديدًا لواشنطن، مضيفًا أن إيران "لم تعد تشكل تهديدًا" للولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن مسؤوليته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة تفرض عليه "واجبا مقدسا" يتمثل في حماية البلاد من جميع التهديدات، مؤكدا التزامه باتخاذ ما يلزم لتحقيق هذا الهدف.