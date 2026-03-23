مستشار رئيس الإمارات: أين "الدول الكبرى" مما يتعرض له الخليج؟

كتب : وكالات

02:32 م 23/03/2026

أنور قرقاش

تابعنا على

انتقد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، موقف مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك وما وصفهم بـ"الدول الكبرى"، إزاء تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

وقال قرقاش عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الإثنين: "يحق لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟".

وأضاف قرقاش أنه "في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقًا الحديث عن تراجع الدور العربي والإسلامي أو انتقاد الحضور الأمريكي والغربي".

ولفت قرقاش إلى أن "دول الخليج العربي كانت سندا وشريكا للجميع في أوقات الرخاء"، متسائلًا: "أين أنتم اليوم في وقت الشدة؟".

كما اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن "مواجهة العدوان الإيراني الغاشم" كشفت عن قوة راسخة في الثبات والصمود، مشدداً على أن "التفكير لا ينبغي أن يتوقف عند حدود وقف إطلاق النار، بل يجب أن يتجه إلى حلول تضمن أمناً مستداماً في الخليج العربي".

وأوضح قرقاش أن "المرحلة تتطلب معالجة جذرية لمصادر التهديد، وفي مقدمتها التهديد النووي، والصواريخ، والطائرات المسيّرة، وبلطجة المضائق"، محذراً من أن "يتحول العدوان إلى حالة دائمة من التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".

أنور قرقاش هجمات الخليج حرب إيران إيران وأمريكا الجامعة العربية رئيس الإمارات

