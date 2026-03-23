بعد تهديده.. ترامب يؤجل ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 5 أيام

كتب : محمد جعفر

02:07 م 23/03/2026 تعديل في 02:59 م

بعد أيام من تصعيد حاد على خلفية إغلاق مضيق هرمز، بدا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتراجع عن تهديده المباشر باستهداف المنشآت النووية ومحطات الطاقة الإيرانية خلال 48 ساعة، في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي.

من التهديد بالإبادة إلى "المحادثات المثمرة"

أعلن ترامب اليوم الاثنين عن إجراء محادثات وصفها بـ"الجيدة والمثمرة" مع الجانب الإيراني، بهدف الوصول إلى "حل كامل وشامل" للصراع القائم في المنطقة.

وقال عبر حسابه على منصة تروث سوشيال يوم الإثنين: "يسرّني أن أُعلن أن الولايات المتحدة وجمهورية إيران قد أجرتا خلال اليومين الماضيين محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط"، مشيرًا أيضًا إلى أنه وجه وزارة الحرب لتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام، ما يمثل هدنة مؤقتة على الأرض.

مهلة الـ 48 ساعة التي حبست أنفاس العالم

يأتي هذا التراجع قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي كان ترامب قد حددها لإيران، والتي كان من المفترض أن تنتهي منتصف ليل الثلاثاء، والتي هدد خلالها بـ"محو" منشآت الطاقة الإيرانية بالكامل إذا لم تتراجع طهران عن إغلاق مضيق هرمز.

