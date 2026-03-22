الحرس الثوري: إذا نفذ ترامب تهديداته سنستهدف محطات الطاقة في دول المنطقة

كتب : محمد جعفر

04:41 م 22/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيتخذ إجراءات تصعيدية واسعة حال تنفيذ دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة داخل إيران، مؤكداً أن طهران قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

وأوضح، في بيان صادر عن "مركز خاتم الأنبياء"، أن المضيق لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة غير الضارة وفق ضوابط محددة تضمن أمن إيران ومصالحها، لكنه حذر من أنه سيتم إغلاقه بالكامل إذا تم استهداف البنية التحتية للطاقة، ولن يُعاد فتحه قبل إعادة إعمار المنشآت المتضررة.

وأضاف البيان أن الرد لن يقتصر على ذلك، بل سيمتد إلى ما وصفه بـ"استهداف شامل" للكيان الإسرائيلي، يشمل محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة وقطاع تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع.

كما أشار إلى أن الشركات المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن الأهداف، لافتاً إلى أن منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أمريكية قد تُعتبر أهدافاً مشروعة.

