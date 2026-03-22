أعلنت تقارير اندلاع حريق في مصنع أسلحة داخل التشيك، يُقال إنه تابع لشركة إسرائيلية ويعمل في مجالات تصنيع الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية والتدريب العسكري، وفقا لروسيا اليوم.

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم على عراد إلى 88 شخصًا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلها.

أضاف نتنياهو في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، "إن هذه أمسية صعبة للغاية في حملتنا من أجل مستقبلنا. لقد تحدثت قبل وقت قصير مع عمدة عراد، يائير معيان، وطلبت أن أنقل نيابة عن جميع مواطني إسرائيل صلواتنا من أجل سلامة الجرحى".