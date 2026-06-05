أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار المطرية بعين شمس، وذلك خلال أعمال الحفائر التي تنفذها البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار داخل مقبرة "بانحسي"، في خطوة تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار جبانة هليوبوليس التاريخية.

وأوضحت "الوزارة" في بيان، الجمعة، أن الكشف يتمثل في خبيئة أثرية تضم أول أثاث جنائزي شبه متكامل يتم العثور عليه في المنطقة، إلى جانب مجموعة من اللقى الأثرية النادرة التي تعكس الأهمية التاريخية والأثرية للموقع.

وأسفرت أعمال الحفائر عن العثور على عدد من الأقراط المعدنية، التي يرجح الأثريون أنها مصنوعة من الذهب، فيما تتواصل أعمال الدراسة والفحص الأثري لتحديد طبيعتها وتوثيقها بشكل دقيق.

ويعتبر الكشف الجديد إضافة مهمة لسلسلة الاكتشافات الأثرية التي شهدتها منطقة المطرية خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد المكانة التاريخية لمدينة هليوبوليس القديمة باعتبارها واحدة من أهم المراكز الدينية والحضارية في مصر القديمة.

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