وزير خارجية تركيا: دول الخليج وجهت التحذير الأخير لإيران

كتب : مصراوي

01:26 ص 22/03/2026

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن دول الخليج وجهت تحذيرا أخيرا لإيران بشأن الضربات التي تستهدف أراضيها، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل العمل على إعداد أرضية دبلوماسية للتسوية.

قال فيدان لقناة "TRT Haber": "دول الخليج تتعرض حاليا لضربات مكثفة، وتتساءل لماذا تستهدف إيران أراضيها، وتقول إنها لا علاقة لها بهذه الحرب وفقا لكلمات دول الخليج العربية، فإن هذه الهجمات غير مبررة ويجب الرد عليها".

وأضاف: "تقول الدول العربية الخليجية إنه في حال استمرار الوضع الحالي مع مواصلة الضربات، ستضطر تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات ردا على استهدافها في الاجتماع الأخير في الرياض، وجهت دول الخليج العربية تحذيرا أخيرا بهذا الشأن".

وكشف فيدان، أن دول الخليج أعلنت منذ البداية أن مجالها الجوي والقواعد على أراضيها لن تستخدم لشن ضربات على إيران، مشيرا إلى أن هذه الدول تتعرض لضربات متصاعدة رغم إعلانها الحياد.

أكد وزير الخارجية التركي، أن المخاطر ازدادت، ولا تريد أنقرة جر المنطقة بأكملها إلى حرب طويلة الأمد، لذلك تواصل العمل على إعداد أرضية دبلوماسية للتسوية.

كان فيدان قد شارك الخميس في اجتماع مع وزراء خارجية 11 دولة في الرياض، من بينها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لليوم 22 على التوالي، وفقا لروسيا اليوم.

