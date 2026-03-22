نتنياهو عن الهجوم الإيراني على"عراد": نعيش ليلة عصيبة للغاية

كتب : وكالات

12:49 ص 22/03/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلها.


وأضاف نتنياهو في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، "إن هذه أمسية صعبة للغاية في حملتنا من أجل مستقبلنا. لقد تحدثت قبل وقت قصير مع عمدة عراد، يائير معيان، وطلبت أن أنقل نيابة عن جميع مواطني إسرائيل صلواتنا من أجل سلامة الجرحى".
وأوضح نتنياهو، أنه أصدر تعليماتي إلى المدير العام لمكتبي بتقديم المساعدة الكاملة المطلوبة بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، نقل 75 مصابا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد، مؤكدًا أن من بينهم 23 حالة خطرة ومتوسطة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب.

إيران تعلن دخول الحرب مرحلة جديدة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دخول الحرب مرحلة جديدة، مؤكدًا أن الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية.
وأضاف قاليباف، في منشور على منصة أكس، "إن إسرائيل فشلت في اعتراض الصواريخ بمنطقة ديمونة شديدة التحصين وهذا مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة".

خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
حرب إيران وأمريكا بعد 22 يومًا.. كيف يقترب الخطر أكثر من مائدة طعامك؟
