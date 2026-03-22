فيديو- هجوم إيراني على "عراد".. وإعلام إسرائيلي: أكبر عدد من الإصابات منذ بدء الحرب

كتب : وكالات

12:29 ص 22/03/2026 تعديل في 12:43 ص

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المنظومات الدفاعية حاولت مرات عدة اعتراض الصاروخ الذي استهدف عراد لكنها فشلت في ذلك.

صاروخ إيراني يزن 450 كيلوجراما

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن محاولتي الاعتراض للصاروخ الإيراني، الذي يزن 450 كيلوجراما، فشلتا مما أدى إلى إصابته مباشرة للمدينة، وأسفر الهجوم عن قتلى وحالات حرجة في موقع سقوط الصاروخ.

وفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا في فشل اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أصاب مدينة عراد جنوب إسرائيل مساء اليوم.
وأسفر الصاروخ، الذي يعتقد أنه كان يحمل رأسا حربيا تقليديا بمئات الكيلوجرامات من المتفجرات، عن إصابة العشرات وإلحاق أضرار جسيمة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

