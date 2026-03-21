رئيس البرلمان الإيراني يعلن دخول الحرب لمرحلة جديدة: "سماء إسرائيل بلا دفاع"

كتب : وكالات

11:23 م 21/03/2026

محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية، مؤكداً أنه حان الوقت لتنفيذ الخطط المعدة مسبقا.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، في منشور على منصة أكس، "إن إسرائيل فشلت في اعتراض الصواريخ بمنطقة ديمونة شديدة التحصين وهذا مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة".
وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن ذلك يعد من الناحية العملية علامة على دخول المرحلة الجديدة من المعركة: "سماء إسرائيل بلا دفاع".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الردع والتصعيد.. لماذا تتجمع 22 دولة لتأمين مضيق هرمز الآن؟
شئون عربية و دولية

بين الردع والتصعيد.. لماذا تتجمع 22 دولة لتأمين مضيق هرمز الآن؟
قصف ديمونة.. إيران تصل لقلب إسرائيل الأكثر حساسية: ما دلالة الهجوم؟
شئون عربية و دولية

قصف ديمونة.. إيران تصل لقلب إسرائيل الأكثر حساسية: ما دلالة الهجوم؟
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
زووم

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق

