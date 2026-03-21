قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الأجواء الإسرائيلية أصبحت مكشوفة وغير محمية، مؤكداً أنه حان الوقت لتنفيذ الخطط المعدة مسبقا.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، في منشور على منصة أكس، "إن إسرائيل فشلت في اعتراض الصواريخ بمنطقة ديمونة شديدة التحصين وهذا مؤشر على دخول المعركة مرحلة جديدة".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن ذلك يعد من الناحية العملية علامة على دخول المرحلة الجديدة من المعركة: "سماء إسرائيل بلا دفاع".