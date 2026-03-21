أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 70 شخصا على الأقل في حصيلة أولية، مع تضرر 9 مبانٍ في مدينة عراد جنوبي البلاد جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأكد مدير الإسعاف الإسرائيلي، في تصريحات لـ القناة 12 الإسرائيلية، وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى أنه يتعامل مع حدث ضخم في عراد، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

أعلن الإسعاف الإسرائيلي حالة الطوارئ في مدينة عراد، مؤكداً تعامله مع عشرات الجرحى، فيما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن الطواقم الطبية تتعامل مع عدة إصابات خطرة عقب سقوط صاروخ إيراني.

وفي وقت سابق، قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، "إنه ابتداء من الآن نعلن التفوق الصاروخي لإيران في سماء الأراضي المحتلة".

وأكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، أن سماء جنوب إسرائيل ستبقى مضاءة لساعات طويلة هذه الليلة، لافتًا إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ الجديدة ستدهش الأمريكيين الإسرائيليين.