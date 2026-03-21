نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن عدد المصابين إثر سقوط صواريخ إيرانية على منطقة ديمونة ارتفع إلى 47 شخصا.

وأوضحت القناة العبرية، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن وابل الصواريخ الإيراني استهدف ديمونة والمناطق المجاورة، وسقط في 12 موقعا مختلفاً بالمدينة، مما تسبب في انهيار مبنى واحد على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن هذه القصف الصاروخي على ديمونة هو الثالث خلال الساعتين الماضيتين، قبل وقت قصير من ذلك، أُطلقت قذائف صاروخية من لبنان على معالوت ترشيحا والجليل الغربي.

وفي مستوطنة كفار فراديم، تسبب سقوط صاروخ على مبنى في اندلاع حريق، وتركز جهود رجال الإطفاء على إخماده، كما تضرر مبنى آخر جراء سقوط صاروخ عليه، فيما تم التأكد لاحقاً من أضرار طفيفة في سقف منزل آخر.

وفي معالوت ترشيحا، أصيب منزل بصاروخ آخر، كما سُجلت إصابات طفيفة في فناء مبنى مكون من أربعة طوابق، مع أضرار خارجية واضحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، أن إيران استهدفت منطقة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.