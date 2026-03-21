وسائل إعلام إسرائيلية: انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني.. فيديو

كتب : وكالات

07:37 م 21/03/2026 تعديل في 08:13 م

انهيار مبنى في ديمونة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 20 شخصا أصيبوا مساء اليوم السبت في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن مبنى انهار في منطقة ديمونة نتيجة إصابته بأحد الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الأخير.

وأكد رئيس بلدة ديمونة للإذاعة الإسرائيلية، وقوع العديد من الإصابات جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في مناطق متعددة بالمدينة.


من جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مبكرا بعد رصد صواريخ من إيران باتجاه ديمونة وبئر السبع جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ72 من عملية "الوعد الصادق 4" على أهداف في شمال ووسط إسرائيل.

ديمونة انهيار مبنى جنوب إسرائيل صواريخ إيران إيران وإسرائيل لبنان

