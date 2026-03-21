نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فيلماً وثائقياً عن عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق خلال الفترة (1984 - 1991).

وقالت الخارجية المصرية، إن ذلك يأتي في إطار احتفاء الوزارة بيوم الدبلوماسية المصرية، حيث أوضحت أنها تنشر الفيلم الوثائقي الثالث الذي يتناول مسيرة الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق (1984 - 1991).

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الأفلام الوثائقية إلى التعريف بالدور الوطني الذي اضطلع به رموز وأعلام الدبلوماسية المصرية في مراحل حاسمة من تاريخ مصر، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في توثيق التاريخ الدبلوماسي المصري وإبراز ما قدموه من عطاء وإسهامات جليلة في خدمة الوطن.