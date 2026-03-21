قال سامن قدوسي، المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، إن بلاده لا تمتلك أي كميات من النفط الخام متبقية في الناقلات البحرية أو فائضًا يمكن توريده إلى الأسواق الدولية، وذلك ردًا على تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وأوضح "قدوسي"، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "في الوقت الحالي لا يوجد لدى إيران فعليًا أي نفط خام عائم في البحر أو فائض متاح للتصدير إلى الأسواق العالمية"، مضيفًا أن تصريح وزير الخزانة الأمريكي يهدف فقط إلى إعطاء انطباع إيجابي للمشترين وإدارة السوق من الناحية النفسية.

وكان "بيسنت"، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق في الناقلات البحرية، في خطوة تهدف إلى المساهمة في ضبط أسعار الطاقة.