بعد قرار أمريكا.. إيران: لا يوجد فائض من النفط الخام للتصدير إلى الأسواق العالمية

كتب : محمد أبو بكر

02:25 ص 21/03/2026 تعديل في 02:32 ص

وزارة النفط الإيرانية

قال سامن قدوسي، المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، إن بلاده لا تمتلك أي كميات من النفط الخام متبقية في الناقلات البحرية أو فائضًا يمكن توريده إلى الأسواق الدولية، وذلك ردًا على تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وأوضح "قدوسي"، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "في الوقت الحالي لا يوجد لدى إيران فعليًا أي نفط خام عائم في البحر أو فائض متاح للتصدير إلى الأسواق العالمية"، مضيفًا أن تصريح وزير الخزانة الأمريكي يهدف فقط إلى إعطاء انطباع إيجابي للمشترين وإدارة السوق من الناحية النفسية.

وكان "بيسنت"، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن النفط الإيراني العالق في الناقلات البحرية، في خطوة تهدف إلى المساهمة في ضبط أسعار الطاقة.

وزارة النفط الإيرانية إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
إيران تدعو المقيمين في رأس الخيمة بالإمارات للمغادرة فورا
بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"
احذر هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول.. والبيض "قنبلة" القلب

بين "خرج" إيران ونفط الخليج.. هل يقفز البرميل إلى 200 دولار ويقود العالم إلى الركود؟