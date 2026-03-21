لأول مرة منذ 60 عامًا.. الاحتلال يغلق الأقصى أمام صلاة عيد الفطر

أدى مئات الفلسطينيين صلاة عيد الفطر صباح الجمعة في مدينة حمد شمال محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أجواء تجمع بين الفرح والحزن في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

افترش المصلون ساحات مفتوحة أمام مسجد المدينة، مع تكبيرات العيد رغم الحرب والنزوح، حيث اصطحبت العائلات أطفالها لنشر البهجة.

وأقيمت الصلاة رغم نقص الإمكانيات وغياب مظاهر العيد التقليدية، في رسالة صمود وتمسك بالحياة أمام الفقد المستمر؛ إذ تبادل المصلون التهاني بعد الصلاة، داعين الله بعودة العيد على خير وسلام للشعب الفلسطيني.

صلاة عيد الفطر بين أنقاض المساجد

وأُقيمت الصلاة في ساحات أخرى وبين ركام المساجد بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1100 مسجد من أصل 1240 كليا أو جزئيا منذ 7 أكتوبر 2023.

في غزة، أدى فلسطينيون الصلاة وسط أنقاض مسجد اليرموك المدمر، مع زيارة قبور الأحبة في عيد الفطر.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بتدمير 909 مساجد كليا وتعرض 251 لأضرار جسيمة منذ أكتوبر 2023.

إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ 1967

وبقي المسجد الأقصى مغلقا الجمعة في سابقة هي الأولى منذ 1967 خلال عيد الفطر، مع إغلاقه منذ بدء الحرب مع إيران لأسباب أمنية زعمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأدى المصلون الصلاة قرب أسواره قدر الإمكان بعد إغلاق الأبواب.

واعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين هذا التقييد غير المسبوق جريمة تمنع آلاف الفلسطينيين من إحياء العيد في مقدس إسلامي.

وأظهرت صور وفيديوهات مئات يجتمعون على أرصفة وطرق القدس 20 مارس 2026 بعد الإغلاق الأمني.