استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي فرص للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها الكاملة وترغب في "نهاية حاسمة" للحرب.

ترامب: "لا هدنة مع المهزوم"

قال ترامب، اليوم الجمعة، للصحفيين في البيت الأبيض بلهجة حادة: "يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار.. أنت لا تعقد هدنة بينما تقوم حرفيا بسحق الطرف الآخر".

تفكيك القدرات الإيرانية

واصل ترامب هجومه بتعداد خسائر طهران، قائلا: "إيران الآن بلا بحرية، بلا سلاح جو، وبلا معدات.. ليس لديهم راصدون ولا دفاعات جوية ولا رادارات، وقادتهم قُتلوا على جميع المستويات"، مشددا على أن واشنطن لا تسعى للهدنة في ظل هذا "الانهيار الإيراني".

ويتزامن هذا التصعيد مع توجه آلاف الجنود الإضافيين من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) والبحارة إلى الشرق الأوسط، مما يؤكد استعداد إدارة ترامب لـ"استمرار النزاع" بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي قادها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

تطابق مع إسرائيل وصدمة للناتو

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أكد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "نفس الأشياء تقريبا" في الحرب الحالية، واصفا العلاقة مع تل أبيب بأنها "جيدة جدا".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من هجوم عنيف شنه ترامب على حلفاء "الناتو"، واصفا إياهم بـ "الجبناء" لرفضهم مساعدة واشنطن في "تأمين مضيق هرمز"، مما يُعمّق الفجوة بين البيت الأبيض وحلفائه التقليديين.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.