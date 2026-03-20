أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، منح "الضوء الأخضر" للولايات المتحدة لاستخدام القواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات ضد مواقع صاروخية إيرانية تستهدف السفن في مضيق هرمز.

توسيع نطاق العمليات العسكرية

وافق الوزراء البريطانيون على توسيع نطاق استخدام القواعد ليشمل "عمليات دفاعية أمريكية تهدف لتدمير المواقع والقدرات الصاروخية" التي تهدد الملاحة الدولية، في تحول جذري عن السياسة السابقة التي كانت تقصر استخدام القواعد على الدفاع المباشر عن الأرواح أو المصالح البريطانية فقط.

دوانينج ستريت: "ملتزمون بحلفائنا"

أكد متحدث باسم "داونينج ستريت"، أن مبادئ لندن تجاه الصراع لم تتغير، قائلا: "المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن شعبنا ومصالحنا وحلفائنا، والعمل وفقا للقانون الدولي دون الانجرار إلى صراع أوسع".

ورغم هذا التبرير، وصفت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين المعارض، القرار بأنه "أم التراجعات"، في إشارة إلى التخبط الحكومي وتغيير المواقف المفاجئ، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وعيد إيراني بالرد

في المقابل، جاء الرد الإيراني "سريعا وحادا"، حيث حذّر وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بريطانيا من أن طهران تعتبر قرار السماح لأمريكا باستخدام القواعد العسكرية بمثابة "مشاركة مباشرة في العدوان".

وشدد الوزير عراقجي، على أن هذا الإجراء سيضع القوات والمصالح البريطانية في "دائرة الاستهداف"، مما يُنذر بتصعيد غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.