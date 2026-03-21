أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن السياسات الحالية لإسرائيل –خاصة التوسع العسكري والاستيطاني– قد تؤدي في المستقبل إلى زوالها، لكنه شدد على أن هذا السيناريو لن يتحقق على الفور.

وقال سالم خلال لقائه مع الإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل تواجه قيودًا كبيرة على صعيد الموارد والإمكانيات، فهي تفتقر إلى الأرض الكافية والسكان الكافيين لبناء دولة شاملة، كما أن قدرتها الاقتصادية والتصنيعية تعتمد بشكل كبير على خبرات ودعم أجنبي، بما في ذلك التكنولوجيا الغربية والشراكات الأمريكية.

وأشار إلى أن فكرة التوسع الحالية غير مستدامة في ظل بيئة إقليمية متغيرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، التي أحاطت إسرائيل بموجة من العداء وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية، ممثلة في بنيامين نتنياهو، أعلنت عن تحالف ضد "التحالف السني"، وكان من قبل أعلن بن جوريون سعيه لبناء تحالفات إقليمية مثل "تحالف المحيط"، بما يشمل تحركات في القرن الأفريقي وفتح قنوات تعاون مع دول مثل تركيا والهند.

ورغم هذه التحركات، أكد السفير أن إسرائيل لن تزول وفق توقعات بعيدة المدى، لكنها تواجه تحديات كبيرة قد تهدد مكانتها واستقرارها على المدى الطويل نتيجة السياسات الحالية والأوضاع الإقليمية المتوترة.

اقرأ أيضًا:

