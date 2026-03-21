"النيران حاصرت المكان".. حريق ضخم بمخزن خردة بالفيوم (فيديو وصور)

كتب : حسين فتحي

12:26 ص 21/03/2026
    عربة المطافي في موقع الحريق_7
    حريق__4
    حريق_3
    حريق مخزن_2
    حريق في الفيوم_1
    سيارة المطافي بموقع الحريق_6

اندلع حريق ضخم داخل مخزن لمخلفات الخردة بمنطقة باغوص في الفيوم، وتبلغ مساحة تلك الأرض نحو 1200 متر مربع، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان غطى سماء المنطقة، وأثار الحريق حالة من الذعر بين الأهالي نظرًا لوقوعه وسط كتلة سكنية مكتظة.

تحرك أمني سريع

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب الحريق.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف للسيطرة على النيران.

ملحمة للسيطرة على النيران

خاضت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق، في ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات القابلة للاشتعال مثل البلاستيك والكرتون والحديد الخردة.

وتم تقسيم الفرق إلى عدة محاور لتطويق النيران من جميع الجهات، مع استمرار عمليات التبريد لعدة ساعات لمنع تجدد الاشتعال.

خسائر مادية وغضب بين الأهالي

أسفر الحريق عن تفحم كامل محتويات المخزن دون وقوع خسائر في الأرواح، إلا أنه أثار حالة من الغضب بين الأهالي بسبب وجود مخزن خردة يحتوي على مواد خطرة داخل منطقة سكنية.

سبب الحريق والإجراءات القانونية

كشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة إلقاء عقب سيجارة داخل المخزن، ما أدى لاشتعال النيران. وتم ضبط صاحب الأرض ومؤجر المخزن، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بالمعدات الثقيلة لإزالة آثار الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

