الكويت: ‏ نتابع تطورات الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي

كتب : د ب أ

12:32 ص 21/03/2026

الكويت

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت أنها تتابع تطورات الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الدولة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة: " تشير نتائج الرصد الحالية إلى أن مستويات جودة الهواء ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية، دون تسجيل أي تجاوزات، مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتعرّضت مصفاة ميناء الأحمدي فجر اليوم الجمعة، لهجوم بطائرات مسيّرة، حيث أسفر الحادث عن اندلاع حريق في بعض الوحدات التشغيلية داخل المصفاة، دون تسجيل إصابات بشرية وفق التقديرات الأولية.

وأكدت الهيئة أن فرق الإطفاء والطوارئ تحرّكت على الفور للسيطرة على الحريق، بالتوازي مع إغلاق عدد من الوحدات المتضررة، واتخاذ إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة الحيوية، مع تقييم حجم الأضرار وتحديد ملابسات الهجوم.

الكويت الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج مصفاة ميناء الأحمدي الهيئة العامة للبيئة

كيف تتناول كحك العيد بطريقة صحية وتتحكم بالوزن؟
طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر
إيران تطلق صواريخ نحو جنوب إسرائيل والجيش يكشف التفاصيل
