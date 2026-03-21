أكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت أنها تتابع تطورات الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الدولة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة: " تشير نتائج الرصد الحالية إلى أن مستويات جودة الهواء ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية، دون تسجيل أي تجاوزات، مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتعرّضت مصفاة ميناء الأحمدي فجر اليوم الجمعة، لهجوم بطائرات مسيّرة، حيث أسفر الحادث عن اندلاع حريق في بعض الوحدات التشغيلية داخل المصفاة، دون تسجيل إصابات بشرية وفق التقديرات الأولية.

وأكدت الهيئة أن فرق الإطفاء والطوارئ تحرّكت على الفور للسيطرة على الحريق، بالتوازي مع إغلاق عدد من الوحدات المتضررة، واتخاذ إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة الحيوية، مع تقييم حجم الأضرار وتحديد ملابسات الهجوم.