تمهيدا لجولة جديدة من المحادثات.. مفاوضون أوكرانيون يتوجهون إلى واشنطن

كتب : د ب أ

12:02 ص 21/03/2026

جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا في

يستعد وفد من المفاوضين الأوكرانيين للتوجه إلى الولايات المتحدة غدا السبت، في إطار الاستعدادات لجولة جديدة من محادثات السلام مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين الجمعة، إن المباحثات المرتقبة ستتناول الاتفاقات الجاري العمل عليها بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، إلى جانب خطة إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ومن المتوقع أن تشمل المحادثات برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشراء الأسلحة المعروف باسم "بي يو آر إل"، ولا سيما مسألة تزويد كييف بصواريخ مضادة للطائرات من طراز باتريوت الأمريكي.

ومن المقرر أن يقتصر الاجتماع على الجانبين الأوكراني والأمريكي، دون حضور أي ممثلين عن روسيا.

ويقود الوفد الأوكراني أمين عام مجلس الأمن القومي رستم عمروف، ويضم كلاً من رئيس هيئة مكتب موظفي الرئاسة الأوكرانية كيريلو بودانوف، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس دافيد أراخاميا، ونائب وزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا.

أما الجانب الأمريكي، فسيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

يُذكر أن جنيف استضافت في منتصف فبراير الماضي محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت عام 2022.

فيديو قد يعجبك



ترامب يرفض وقف الحرب.. ويؤكد: إيران فقدت "قدراتها العسكرية" وقادتها
شئون عربية و دولية

ترامب يرفض وقف الحرب.. ويؤكد: إيران فقدت "قدراتها العسكرية" وقادتها
السفير عاطف سالم: السياسات الحالية لإسرائيل قد تؤدي في المستقبل إلى زوالها
أخبار مصر

السفير عاطف سالم: السياسات الحالية لإسرائيل قد تؤدي في المستقبل إلى زوالها
أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
أخبار مصر

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
عمدة نيويورك يشارك المسلمين صلاة العيد في بروكلين -فيديو
شئون عربية و دولية

عمدة نيويورك يشارك المسلمين صلاة العيد في بروكلين -فيديو
بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"
زووم

بـ "صور من الكواليس"..بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح مسلسل "حكاية نرجس"

