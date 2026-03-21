كتب : د ب أ

جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا في

يستعد وفد من المفاوضين الأوكرانيين للتوجه إلى الولايات المتحدة غدا السبت، في إطار الاستعدادات لجولة جديدة من محادثات السلام مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين الجمعة، إن المباحثات المرتقبة ستتناول الاتفاقات الجاري العمل عليها بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، إلى جانب خطة إعادة إعمار أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ومن المتوقع أن تشمل المحادثات برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشراء الأسلحة المعروف باسم "بي يو آر إل"، ولا سيما مسألة تزويد كييف بصواريخ مضادة للطائرات من طراز باتريوت الأمريكي.

ومن المقرر أن يقتصر الاجتماع على الجانبين الأوكراني والأمريكي، دون حضور أي ممثلين عن روسيا.

ويقود الوفد الأوكراني أمين عام مجلس الأمن القومي رستم عمروف، ويضم كلاً من رئيس هيئة مكتب موظفي الرئاسة الأوكرانية كيريلو بودانوف، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس دافيد أراخاميا، ونائب وزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا.

أما الجانب الأمريكي، فسيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

يُذكر أن جنيف استضافت في منتصف فبراير الماضي محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت عام 2022.