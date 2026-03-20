ترامب للحلفاء: ثقتي في بوتين تتجاوز جميع قادة أوروبا

كتب : مصطفى الشاعر

08:35 م 20/03/2026

ترامب وبوتين وزيلينسكي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثارة الجدل بتصريحات "نارية" أكد فيها أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يخشى أوروبا"، مُبديا ثقته الكاملة في الزعيم الروسي بشكل يفوق أي حليف أوروبي لواشنطن.

ثقة ترامب في بوتين

أوضحت مراسلة قناة "إم إس ناو" (MS Now)، عقب مقابلة أجرتها مع ترامب، اليوم الجمعة، أن الأخير يرى في بوتين شريكا يمكن الوثوق به أكثر من القادة الأوروبيين التقليديين.

عُقدة "زيلينسكي" والصفقة المستحيلة

شدد ترامب خلال المقابلة على أن التعامل مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يُعد "أصعب بكثير" من التعامل مع فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن "اندهاشه المستمر" من عدم رغبة زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن إتمام "صفقة" مع كييف بات يمثل تحديا يفوق التفاوض مع الكرملين.

صدمة للحلفاء الأوروبيين

نقلت المراسلة عن ترامب إشارات واضحة تعكس فجوته مع "القارة العجوز"، حيث يرى أن أوروبا تفتقر للهيبة أمام روسيا.

وتأتي هذه التصريحات لتعزز نهج ترامب القائم على التشكيك في جدوى التحالفات التاريخية مع أوروبا، في مقابل بناء علاقة مباشرة ومبنية على "الثقة الشخصية" مع الرئيس الروسي، وهو ما يضع ضغوطا إضافية على مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
"اعتداء على حرية الإبداع".. نجيب ساويرس ينتقد سحب فيلم سفاح التجمع
خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

