وسط أجواء الحرب.. مشاهد من صلاة عيد الفطر في عواصم عربية وإسلامية

كتب : وكالات

01:02 م 20/03/2026

أمير قطر يؤدي صلاة العيد

تحتفل معظم الدول العربية والإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في وقت تتواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط، بما انعكس على أجواء الصلاة والتنقل والتجمعات الدينية في عدد من الدول.


في القدس، منعت القوات الإسرائيلية مصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد، وأغلقت أبواب المسجد، كما اعتدت على عدد من المقدسيين في محيطه وساحاته.
وفي مكة المكرمة، أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، فيما غادر نحو 80% من المعتمرين الخليجيين مكة عبر المسارات الجوية والبرية على خلفية الحرب.

وفي سوريا، أدى السوريون صلاة عيد الفطر في مختلف المدن والمحافظات، حيث شهد الجامع الأموي الكبير وجامع الحسن في دمشق حضورًا واسعًا للمصلين، فيما أدى الرئيس أحمد الشرع الصلاة في مصلى قصر الشعب بالعاصمة.

كما توافد المصلون على عدد من المساجد في الشمال والشرق السوري، بينها المسجد الكبير في معرة النعمان، ومسجد الحسين في قلعة المضيق، ومسجد سعيد الجابي في حماة، ومسجد أبي هريرة في الرقة، ومسجد الفتح في دير الزور، والجامع الكبير في مدينة الباب بريف حلب.

وفي الإمارات، أدى المصلون صلاة العيد في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وفي عدد من المساجد بمختلف أنحاء البلاد، فيما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة تهنئة بهذه المناسبة، أكد فيها قيم التكاتف والتضامن.

وفي قطر، أدى الأمير تميم بن حمد صلاة عيد الفطر في مصلى لوسيل بالعاصمة الدوحة، وسط حضور من المواطنين والمصلين.

وفي سلطنة عُمان، أدى السلطان هيثم بن طارق صلاة عيد الفطر في مسجد الخور بالعاصمة مسقط.

