وسط أجواء الحرب.. مشاهد من صلاة عيد الفطر في عواصم عربية وإسلامية
كتب : وكالات
أمير قطر يؤدي صلاة العيد
تحتفل معظم الدول العربية والإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في وقت تتواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط، بما انعكس على أجواء الصلاة والتنقل والتجمعات الدينية في عدد من الدول.
أثناء صلاة عيد الفطر
مشاهد لقمع شرطة الإحتلال للمصلين
في منطقة باب العامود بالقدس. pic.twitter.com/Pf0YN2ICMK
في القدس، منعت القوات الإسرائيلية مصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد، وأغلقت أبواب المسجد، كما اعتدت على عدد من المقدسيين في محيطه وساحاته.
وفي مكة المكرمة، أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، فيما غادر نحو 80% من المعتمرين الخليجيين مكة عبر المسارات الجوية والبرية على خلفية الحرب.
ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام في مكة المكرمة
وفي سوريا، أدى السوريون صلاة عيد الفطر في مختلف المدن والمحافظات، حيث شهد الجامع الأموي الكبير وجامع الحسن في دمشق حضورًا واسعًا للمصلين، فيما أدى الرئيس أحمد الشرع الصلاة في مصلى قصر الشعب بالعاصمة.
🔴 رئاسة الجمهورية
أدى الرئيس أحمد الشرع صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جمع من العلماء ووجهاء المجتمع. pic.twitter.com/3dYrRZHS5y
كما توافد المصلون على عدد من المساجد في الشمال والشرق السوري، بينها المسجد الكبير في معرة النعمان، ومسجد الحسين في قلعة المضيق، ومسجد سعيد الجابي في حماة، ومسجد أبي هريرة في الرقة، ومسجد الفتح في دير الزور، والجامع الكبير في مدينة الباب بريف حلب.
صلاة العيد في الجامع الكبير بحماة… أجواء روحانية تجمع الأهالي
وفي الإمارات، أدى المصلون صلاة العيد في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وفي عدد من المساجد بمختلف أنحاء البلاد، فيما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة تهنئة بهذه المناسبة، أكد فيها قيم التكاتف والتضامن.
سيدي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران
يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الإمارة وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وعدد من مدراء الجهات بالمنطقة.
الجمعة 1-10-1447هـ 20-3-2026م. pic.twitter.com/lCNmQ7y3Ek
وفي قطر، أدى الأمير تميم بن حمد صلاة عيد الفطر في مصلى لوسيل بالعاصمة الدوحة، وسط حضور من المواطنين والمصلين.
وفي سلطنة عُمان، أدى السلطان هيثم بن طارق صلاة عيد الفطر في مسجد الخور بالعاصمة مسقط.