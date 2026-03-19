ترامب يمازح رئيسة وزراء اليابان: تعمدنا عدم إبلاغ الحلفاء لضمان المفاجأة

كتب : وكالات

08:12 م 19/03/2026

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبب عدم التنسيق مع الحلفاء قبل التوجه إلى الحرب مع إيران، ليجيب خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي قائلًا: "لم نخبر أحدًا بذلك. ومن يعرف معنى المفاجأة أكثر من اليابان؟ لماذا لم تخبروني عن بيرل هاربر؟".

وخلال سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن سبب عدم إبلاغ الحلفاء، مثل اليابان، بنيته توجيه ضربة إلى إيران، رد ترامب جزئيًا بمزحة تشير إلى الهجوم الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي: "هناك أمر واحد، لا تريد أن تُظهر الكثير من الإشارات. عندما ندخل، ندخل بقوة كبيرة، ولم نخبر أحدًا بذلك لأننا أردنا عنصر المفاجأة".

وأضاف: "من يعرف المفاجأة أفضل من اليابان؟ لماذا لم تخبروني عن بيرل هاربر؟ حسنًا؟".

وكان ترامب قد أمر بشن هجوم على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع، وهي خطوة أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة وأثارت تساؤلات من الحلفاء بشأن التنسيق والتواصل.

وتشير تصريحات ترامب إلى الهجوم المفاجئ على بيرل هاربر عام 1941، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2400 أمريكي ودفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

