قال الجيش الإسرائيلي، إن سلسلة غارات استهدفت محطات وقود ومواقع عسكرية في جنوب لبنان، تعتبر مرتبطة بحزب الله.

أضاف الجيش، أن هذه المحطات التابعة لشركة "الأمانة" تشكل جزءا من البنية الاقتصادية للحزب.

أشار الجيش إلى نشاطات استخباراتية قامت بها وحدة الجمع التابعة للفرقة 91، والتي تتولى جمع معلومات ميدانية دقيقة لتوجيه الضربات في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الوحدة رصدت وأوقفت عناصر مسلحة تابعة لحزب الله، واستهدفت مواقع لتخزين أسلحة ومعدات قتالية ونقاط مراقبة وملاجئ تحت الأرض.

في سياق منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف القيادي حسن علي مروان، قائد فرقة الإمام حسين، بعد أسبوع من القضاء على سلفه، موضحا أن مروان كان مسؤولا عن التنسيق بين الفرقة والقيادات العسكرية لحزب الله وفيلق القدس الإيراني، وإدارة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو مناطق جنوب لبنان وإسرائيل.

أكدت التقارير، أن هذه العمليات تهدف إلى تقليل قدرات حزب الله العسكرية والاقتصادية في جنوب لبنان، في إطار جهود إسرائيل لمواجهة أي تهديدات من الجماعة المسلحة الموالية لإيران، مع التأكيد على أن العمليات استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية محددة دون الإشارة إلى استهداف المدنيين مباشرة، وفقا لروسيا اليوم.