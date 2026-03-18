العراق تعلن تعرض قاعدة جوية عسكرية في كركوك للقصف

كتب : د ب أ

10:14 م 18/03/2026

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مساء اليوم الأربعاء عن تعرض قاعدة كركوك الجوية إلى اعتداء آثم بمقذوف حربي، نتج عنه اندلاع حريق داخل القاعدة في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي "إن الكوادر الفنية سارعت إلى احتوائه والسيطرة عليه بشكل كامل، مما حال دون توسع الأضرار ومنع وقوع خسائر بشرية".

وأكدت وزارة الدفاع "أن قاعدة كركوك الجوية هي قاعدة عراقية خالصة، تضم أسراباً من الطائرات العراقية، ويعمل فيها كوادر وطنية بالكامل من طيارين وفنيين، ولا وجود لأي عناصر أو كوادر أجنبية داخلها".

وقالت "إن استهداف هذه القاعدة يمثل اعتداءً مباشراً على قدرات طيران الجيش العراقي، ويهدد بإلحاق خسائر كبيرة بالمنظومة الجوية، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الدفاع، ومنذ سنوات، جهودها الحثيثة لإعادة بناء القوة الجوية العراقية وتطوير طيران الجيش ورفده بأحدث الإمكانيات".

وشددت على "أن مثل هذه الأعمال العدائية لا تستهدف منشآتٍ عسكرية فحسب، بل تسعى إلى تقويض ما تحقق من إنجازات وإضعاف قدرات العراق الدفاعية، وهو أمر مرفوض ويستدعي الوقوف بحزم أمام كل من يحاول المساس بأمن البلاد وسيادتها".

