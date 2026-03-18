قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، "إن تجربتنا في المنطقة كلها تشير إلى أن الكذاب هو الذي ينهزم، وأن المهزوم هو الذي يكذب"، مضيفًا أن جميع النظم الكاذبة هي التي سقطت، وأن الجيوش التي انتصرت كانت صادقة في مواقفها ووعودها.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب، أن "الكذب يؤدي بالضرورة إلى الهزيمة، وأن النظام الإيراني مثال صارخ على ذلك، إذ يكذب باستمرار على شعبه وعلى العالم"، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتسم بالنفاق، والشمولية، والعنصرية، والطائفية، والاستبداد، والقمع، مؤكّدًا أن "كل ما يحدث في إيران اليوم يعكس كذبه المستمر منذ البداية"، على حد قوله.

وتطرق الإعلامي إلى قضية اغتيال علي لاريجاني، معتبرًا أن ما قيل عن كونه "الإصلاحي القابل للتفاوض" كان قراءة هشة للواقع الإيراني، وأن تصنيف الشخصيات داخل النظام إلى إصلاحيين ومتطرفين مجرد لعبة سياسية لتوزيع الأدوار، وأن تصريحات لاريجاني الأخيرة قبل اغتياله دليل على انفصاله عن الواقع.

وانتقد إبراهيم عيسى، الموالين للنظام الإيراني، سواء من اليسار أو الناصريين أو القوميين أو الإخوان، مؤكدًا أنهم يفضلون تصديق الكذب على مواجهة الحقيقة، لأن عقيدتهم تحجب عنهم الرؤية الصحيحة، ويستسلمون لأوهام النظام الإيراني.

وأشار إلى أن إيران فشلت في حماية مصالح الشعوب الإسلامية، وهاجمت دول الخليج ودمّرت مناطق مدنية، رغم امتلاكها قدرات عسكرية، مضيفًا أن هذا التصرف يكشف عن ازدواجية المعايير وغياب المنطق الاستراتيجي لدى النظام.

وأكد أن "المقاومة العسكرية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة، وإذا لم تحقق هذه الوسيلة الهدف المطلوب، فلا بد من تغييرها"، مشددًا على أهمية الوعي بالواقع لتجنب الاستمرار في أوهام القوة العسكرية والسياسية.



واختتم عيسى، حديثه بالقول إن التاريخ يعلم أن الكذاب دائمًا ينهزم، وأن المنطقة بحاجة إلى قراءة حقيقية للتجارب الماضية لتجنب تكرار الأخطاء، مؤكدًا أن إيران مثال واضح على الكذب المستمر وفشل السياسات القائمة على التضليل.





اقرأ أيضًا:

