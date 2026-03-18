قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش منذ بداية الحرب جاءت نتيجة معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنهم استهدفوا محطات وقود تابعة لحزب الله في لبنان، وكذلك جسورًا يستخدمها الحزب، مؤكدًا أن الجيش سيستمر في استهداف أي بنية تحتية يستخدمها حزب الله في لبنان.

قتل وزير الاستخبارات الإيراني

وأشار إيفي ديفرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إضعاف النظام الإيراني من خلال عمليات الاغتيال التي ينفذها، موضحًا أن جيش الاحتلال تمكن من قتل وزير الاستخبارات الإيراني الذي قاد نشاطات الهجوم ضد إسرائيل.

وأكد المتحدث أن الاغتيالات ضد المسؤولين الإيرانيين ستستمر لضمان الأمن ومنع أي تهديدات مستقبلية.