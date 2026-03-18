جيش الاحتلال: سنستمر في اغتيال المسؤولين الإيرانيين

كتب : عبدالله محمود

09:59 م 18/03/2026

إيفي ديفرين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش منذ بداية الحرب جاءت نتيجة معلومات استخبارية دقيقة.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنهم استهدفوا محطات وقود تابعة لحزب الله في لبنان، وكذلك جسورًا يستخدمها الحزب، مؤكدًا أن الجيش سيستمر في استهداف أي بنية تحتية يستخدمها حزب الله في لبنان.

قتل وزير الاستخبارات الإيراني

وأشار إيفي ديفرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إضعاف النظام الإيراني من خلال عمليات الاغتيال التي ينفذها، موضحًا أن جيش الاحتلال تمكن من قتل وزير الاستخبارات الإيراني الذي قاد نشاطات الهجوم ضد إسرائيل.

وأكد المتحدث أن الاغتيالات ضد المسؤولين الإيرانيين ستستمر لضمان الأمن ومنع أي تهديدات مستقبلية.

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

