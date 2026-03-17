ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا

كتب : مصطفى الشاعر

06:26 م 17/03/2026

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد ترغب في مساعدة أي دول أخرى في حربها ضد إيران، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعهده بإعلان أسماء دول ستشارك في تأمين "مضيق هرمز".

تراجع مفاجئ عن "التحالف الدولي"

كشف ترامب، أن معظم حلفاء "الناتو" أبلغوا واشنطن رسميا برفضهم المشاركة في العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ "النظام الإرهابي في إيران".
وبعد هجومه المتكرر على الدول التي لم تُقدم دعما فوريا، شن ترامب، اليوم الثلاثاء هجوما جديدا عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن أمريكا "لا تحتاج" مساعدة الحلفاء ولم تكن تحتاجها أبدا.
وقال الرئيس الأمريكي: "بسبب نجاحنا العسكري الهائل، لم نعد نرغب في مساعدة دول الناتو.. نحن لم نحتج إليها قط!"، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطبق أيضا على "اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية".

صدام واشنطن والحلفاء

اختتم ترامب تصريحاته بنبرة استعلائية قائلا: "بصفتي رئيس الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم بمراحل، نحن لا نحتاج لمساعدة أي شخص!".
وتعكس هذه التصريحات حالة من التوتر بين "واشنطن وحلفائها التقليديين" الذين يخشون الانجرار إلى صراع إقليمي واسع في الشرق الأوسط.
تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
أخبار وتقارير

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
دراما و تليفزيون

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
سفرة رمضان

بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
د. مصطفى الفقي: أخطأت في دخولي البرلمان
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: أخطأت في دخولي البرلمان
فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
حكايات الناس

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة

