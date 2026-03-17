أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد ترغب في مساعدة أي دول أخرى في حربها ضد إيران، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعهده بإعلان أسماء دول ستشارك في تأمين "مضيق هرمز".

تراجع مفاجئ عن "التحالف الدولي"

كشف ترامب، أن معظم حلفاء "الناتو" أبلغوا واشنطن رسميا برفضهم المشاركة في العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ "النظام الإرهابي في إيران".

وبعد هجومه المتكرر على الدول التي لم تُقدم دعما فوريا، شن ترامب، اليوم الثلاثاء هجوما جديدا عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن أمريكا "لا تحتاج" مساعدة الحلفاء ولم تكن تحتاجها أبدا.

وقال الرئيس الأمريكي: "بسبب نجاحنا العسكري الهائل، لم نعد نرغب في مساعدة دول الناتو.. نحن لم نحتج إليها قط!"، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطبق أيضا على "اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية".

صدام واشنطن والحلفاء

اختتم ترامب تصريحاته بنبرة استعلائية قائلا: "بصفتي رئيس الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم بمراحل، نحن لا نحتاج لمساعدة أي شخص!".

وتعكس هذه التصريحات حالة من التوتر بين "واشنطن وحلفائها التقليديين" الذين يخشون الانجرار إلى صراع إقليمي واسع في الشرق الأوسط.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.