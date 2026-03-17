أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى شهر يونيو، في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأُلغيت الرحلات إلى عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب مؤقتاً حتى 31 مايو، فيما تبقى الرحلات إلى الدوحة معلّقة حتى 30 أبريل/نيسان.

وقال متحدث باسم الشركة: "نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وعدم استقرار المجال الجوي، ولتوفير مزيد من الوضوح لعملائنا، قمنا بتمديد التخفيض المؤقت في جدول رحلاتنا في المنطقة".

وأضاف: "نحن نتابع الوضع بشكل مستمر ونتواصل مباشرة مع العملاء المتأثرين لتقديم مجموعة من الخيارات".

ويُتاح للمسافرين الذين لديهم حجوزات إلى الوجهات الملغاة إعادة الحجز مع شركة أخرى، أو تغيير موعد السفر، أو استرداد كامل المبلغ. في المقابل، تستمر رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية دون تغيير.