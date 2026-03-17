الخطوط الجوية البريطانية تمدد تعليق رحلات الشرق الأوسط بسبب التصعيد

كتب : وكالات

11:36 ص 17/03/2026

الخطوط الجوية البريطانية

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى شهر يونيو، في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأُلغيت الرحلات إلى عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب مؤقتاً حتى 31 مايو، فيما تبقى الرحلات إلى الدوحة معلّقة حتى 30 أبريل/نيسان.

وقال متحدث باسم الشركة: "نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط وعدم استقرار المجال الجوي، ولتوفير مزيد من الوضوح لعملائنا، قمنا بتمديد التخفيض المؤقت في جدول رحلاتنا في المنطقة".

وأضاف: "نحن نتابع الوضع بشكل مستمر ونتواصل مباشرة مع العملاء المتأثرين لتقديم مجموعة من الخيارات".

ويُتاح للمسافرين الذين لديهم حجوزات إلى الوجهات الملغاة إعادة الحجز مع شركة أخرى، أو تغيير موعد السفر، أو استرداد كامل المبلغ. في المقابل، تستمر رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية دون تغيير.

فيديو قد يعجبك



بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

