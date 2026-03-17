عراقجي ينفي تواصله مع ويتكوف من أجل إنهاء الحرب على إيران

كتب : عبدالله محمود

12:30 ص 17/03/2026

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة تقرير الموقع الأمريكي "أكسيوس"، بشأن تواصله مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف من أجل إنهاء الحرب على إيران.

وقال عراقجي في منشور له على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء، أن آخر تواصل له مع ويتكوف كان قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأوضح عراقجي:"كان آخر تواصل لي مع السيد ويتكوف قبل قرار جهة عمله بإنهاء الدبلوماسية بشن هجوم عسكري غير قانوني آخر على إيران".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، "أن ادعاء بخلاف ذلك يبدو أنه يهدف فقط إلى تضليل تجار النفط والرأي العام".

