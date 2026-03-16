إعلان

حريق في "حقل شاه" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إثر استهداف بمسيّرة

كتب : مصطفى الشاعر

09:03 م 16/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه يتم التعامل حاليا مع حادثة حريق اندلعت في "حقل شاه"، ناتجة عن "استهداف بطائرة مسيّرة"، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في بيان عاجل، مساء اليوم الإثنين، "عدم تسجيل أي إصابات" جراء الحادث حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع تحت المتابعة الدقيقة.

تحرك فوري لفرق الطوارئ

أوضح المكتب، أن فرق الطوارئ والإطفاء "باشرت التعامل مع الحادثة واحتواء تداعياتها" فور وقوعها، لضمان سلامة المنشآت والعاملين. كما طمأن الجمهور بأن العمل جارٍ على حصر الأضرار، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها" بكل شفافية.

تحذير من الشائعات

وفي سياق متصل، دعا المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الجمهور إلى "عدم تداول الشائعات" أو نقل معلومات غير موثقة قد تثير البلبلة، وحثّ الجميع على ضرورة "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط" لضمان دقة الخبر ومصداقيته.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في حقل شاه إيران وأمريكا الحرب في إيران الإمارات أبوظبي

أحدث الموضوعات

جنة الصائم

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

اقتصاد

رياضة محلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

