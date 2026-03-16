لافروف: من ظن إخضاع إيران خلال 24 ساعة كان مخطئاً

كتب : د ب أ

05:07 م 16/03/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الدول التي خططت للهجوم على إيران كانت تتوقع السيطرة عليها خلال 24 ساعة، لكنها بدأت الآن تدرك مدى خطئها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، عقب محادثاتهما في موسكو، "إذا كانوا يتوقعون تحقيق هدفهم المتمثل في إخضاع هذه الدولة بالكامل في غضون 24 ساعة، أو حتى في غضون ساعات قليلة، فربما يدركون الآن مدى خطئهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف أن إيران تدافع عن نفسها وترد على العدوان بشن ضربات على البنية التحتية العسكرية للدول التي هاجمتها، وذلك في إشارة إلى الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وتابع لافروف "إيران تدافع عن نفسها، وهي ترد على العدوان بشن ضربات على البنية التحتية العسكرية للدول التي هاجمتها".
وأكد لافروف استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة في الأزمة الإيرانية إذا لزم الأمر.
وأضاف لافروف "نحن على استعداد، كما صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين مرارا، للقيام بدور الوسيط في هذه العملية السياسية إذا دعت الحاجة، وتمتلك الإمكانية لهذا الأمر.

فيديو قد يعجبك



الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي
أخبار المحافظات

أنهت حياة رضيعتها في الدولاب.. جنايات دمنهور تحيل أوراق ربة منزل للمفتي

ترامب: جزيرة خارك الإيرانية خرجت من الخدمة ويمكننا تدمير محطات الكهرباء
شئون عربية و دولية

ترامب: جزيرة خارك الإيرانية خرجت من الخدمة ويمكننا تدمير محطات الكهرباء
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
دراما و تليفزيون

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ
دراما و تليفزيون

مؤلف "الست موناليزا" يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ

الرئيس السيسي يكرم الفائزين في الموسم الأول من "دولة التلاوة"
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026