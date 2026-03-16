ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن الدول التي خططت للهجوم على إيران كانت تتوقع السيطرة عليها خلال 24 ساعة، لكنها بدأت الآن تدرك مدى خطئها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، عقب محادثاتهما في موسكو، "إذا كانوا يتوقعون تحقيق هدفهم المتمثل في إخضاع هذه الدولة بالكامل في غضون 24 ساعة، أو حتى في غضون ساعات قليلة، فربما يدركون الآن مدى خطئهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف أن إيران تدافع عن نفسها وترد على العدوان بشن ضربات على البنية التحتية العسكرية للدول التي هاجمتها، وذلك في إشارة إلى الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وأكد لافروف استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة في الأزمة الإيرانية إذا لزم الأمر.

وأضاف لافروف "نحن على استعداد، كما صرح الرئيس (فلاديمير) بوتين مرارا، للقيام بدور الوسيط في هذه العملية السياسية إذا دعت الحاجة، وتمتلك الإمكانية لهذا الأمر.